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23.05.2023  09:32   Рита Парфенова

COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 23 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 20 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 36 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 782 осіб. Одужало 313 143 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1253 особи.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 27 осіб (із них 20 - мешканці міста Харкова). П'ять позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, два – у Лозівському, по одному – в Ізюмському та Красногрдському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 травня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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