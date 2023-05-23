COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 23 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 20 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 36 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 782 осіб. Одужало 313 143 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1253 особи.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 27 осіб (із них 20 - мешканці міста Харкова). П'ять позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, два – у Лозівському, по одному – в Ізюмському та Красногрдському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 травня.
Комментариев: 0
Озирніться навколо: чужі інтриги або таємні ходи, про які ви не підозрювали, сьогодні можуть стати для вас очевидними, а попереджений – значить озброєний.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дрібний дощ повинен закінчитися до середини дня, проте ввечері він розпочнеться знову та піде сильніше.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
влажность:
давление:
ветер: