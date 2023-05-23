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23.05.2023  09:18   Рита Парфенова

На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Слідчі фіксують наслідки обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Так, протягом доби з 22 по 23 травня масованим ударам з боку армії країни-агресора піддавалися населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували 12 фактів пошкодження будинків та споруд внаслідок обстрілів. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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