На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.
Так, протягом доби з 22 по 23 травня масованим ударам з боку армії країни-агресора піддавалися населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.
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