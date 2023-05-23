Ворог завдає авіаудари по селам Харківщини

Протягом минулої доби два населених пункти Харківщини були обстріляні авіацією росії.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали дев'ять населених пунктів:
Продовжуючи зберігати свою військову присутність у районах прикордонних з Україною, противник активно діє на Слобожанському напрямку. Минулої доби під мінометні та артилерійські обстріли потрапили чотирнадцять населених пунктів:
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