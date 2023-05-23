    
Главная Новини Харкова Армія Ворог завдає авіаудари по селам Харківщини
23.05.2023  08:15   Рита Парфенова

Ворог завдає авіаудари по селам Харківщини

Протягом минулої доби два населених пункти Харківщини були обстріляні авіацією росії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали дев'ять населених пунктів:

  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Гусинка,
  • Западне,
  • Кам’янка,
  • Куп’янськ,
  • Новомлинськ,
  • Табаївка,
  • Фиголівка.


Продовжуючи зберігати свою військову присутність у районах прикордонних з Україною, противник активно діє на Слобожанському напрямку. Минулої доби під мінометні та артилерійські обстріли потрапили чотирнадцять населених пунктів:

  • Бударки,
  • Варварівка,
  • Вовчанськ,
  • Гатище,
  • Гоптівка,
  • Зелене,
  • Козача Лопань,
  • Лук’янці,
  • Морозова Долина,
  • Нестерне,
  • Плетенівка,
  • Стариця,
  • Шевченка,
  • Чугунівка.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері  22 травня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Армія Військові рф не припиняють спроби зайняти село на Харківщині 21.05 Армія Бойові зіткнення з ворогом сталися на Харківщині 19.05 Армія Під мінометні та артилерійські обстріли потрапили населені пункти Харківщини: список
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 