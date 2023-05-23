23.05.2023 08:15 Рита Парфенова

Ворог завдає авіаудари по селам Харківщини

Протягом минулої доби два населених пункти Харківщини були обстріляні авіацією росії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали дев'ять населених пунктів:

Берестове,

Дворічна,

Гусинка,

Западне,

Кам’янка,

Куп’янськ,

Новомлинськ,

Табаївка,

Фиголівка.



Продовжуючи зберігати свою військову присутність у районах прикордонних з Україною, противник активно діє на Слобожанському напрямку. Минулої доби під мінометні та артилерійські обстріли потрапили чотирнадцять населених пунктів:

Бударки,

Варварівка,

Вовчанськ,

Гатище,

Гоптівка,

Зелене,

Козача Лопань,

Лук’янці,

Морозова Долина,

Нестерне,

Плетенівка,

Стариця,

Шевченка,

Чугунівка.



