    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА
23.05.2023  08:35   

Про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Три мирних жителя отримали пораненні під час артобстрілу Куп'янська протягом 23 травня 2023 року.

Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків
 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Також загарбники задали рекетного удару у районі села В'язове. Дві ракети С-300 влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.

районі села В'язове. Дві ракети С-300 влучили на відкритій місцевості в полі

Загалом протягом останньої доби противник інтенсивно обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів, застосовуючи ствольну артилерію, ракетно-артилерійські комплекси та ракетну зброю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби два населених пункти Харківщини були обстріляні авіацією росії.


Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Надзвичайні події На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків 23.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 23 травня. Оперативна обстановка від ДСНС 22.05 Надзвичайні події Ворог знову обстріляв Куп'янськ: є поранені
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 