23.05.2023 08:35

Про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Три мирних жителя отримали пораненні під час артобстрілу Куп'янська протягом 23 травня 2023 року.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.



Також загарбники задали рекетного удару у районі села В'язове. Дві ракети С-300 влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.





Загалом протягом останньої доби противник інтенсивно обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів, застосовуючи ствольну артилерію, ракетно-артилерійські комплекси та ракетну зброю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби два населених пункти Харківщини були обстріляні авіацією росії.



