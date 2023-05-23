23.05.2023 08:47 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 23 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 22 по 23 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували тринадцять пожеж.



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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, дві пожежі зафіксовано внаслідок обстрілів з боку російських окупантів.

Обидві пожежі сталися у місті Куп’янську, на територіях приватних домоволодінь. Горіла ємність з паливо-мастильними матеріалами та вантажний автомобіль. Усі загоряння ліквідовані силами 44-ї та 14-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає.



Протягом доби рятувальники також здійснили 2 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Вони були зафіксовані в м. Куп’янську та с. В’язове Солоницівської громади. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння. Жертв і постраждалих немає.



Загалом протягом доби з 22 по 23 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені обстрілами з боку окупантів;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби противник інтенсивно обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів, застосовуючи ствольну артилерію, ракетно-артилерійські комплекси та ракетну зброю.



