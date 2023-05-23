Про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Три мирних жителя отримали пораненні під час артобстрілу Куп'янська протягом 23 травня 2023 року.
«Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.
Також загарбники задали рекетного удару у районі села В'язове. Дві ракети С-300 влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.
Загалом протягом останньої доби противник інтенсивно обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів, застосовуючи ствольну артилерію, ракетно-артилерійські комплекси та ракетну зброю.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби два населених пункти Харківщини були обстріляні авіацією росії.
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