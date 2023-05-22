22.05.2023 18:36 Дмитро Колонєй
Противник завдав авіаударів по Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
На Харківщині противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку.
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На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 14 населених пунктів Харківщини: Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка.
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На Куп’янському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 9 населених пунктів Харківщини: Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 травня 2023 року
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