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22.05.2023  18:36   Дмитро Колонєй

Противник завдав авіаударів по Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Харківщині противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 14 населених пунктів Харківщини: Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка.
  • На Куп’янському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 9 населених пунктів Харківщини: Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 травня 2023 року
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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