Загарбник розповідає, як його підрозділ знищують на Харківщині

Про події на Харківщині йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповів другу про ситуацію у підрозділі та своє поранення:
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День ідеально підходить для ведення самостійного бізнесу, участі у громадських заходах та для занять спортом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.
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