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22.05.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Загарбник розповідає, як його підрозділ знищують на Харківщині

Про події на Харківщині йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповів другу про ситуацію у підрозділі та своє поранення:

 

  • окупант розповідає про невідповідність реальної ситуації та заявами по російському телебаченню щодо бойових дій на Харківщині;
  • «я уже и затрехсотился, бл*дь, птичка, коптер, гранату скинул п*дарас в ноги прям точно»;
  • «за 30 дней раз 40 чуть не подох, нах*й».

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии, харків, смерть
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