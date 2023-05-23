    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події По Харкову на автомобілі у розшуку іздив водій з підробними документами
23.05.2023  10:30   Рита Парфенова

По Харкову на автомобілі у розшуку іздив водій з підробними документами

Правопорушника виявили патрульні під час перевірки документів.

У Харкові під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Повідомляється, що вдень 22 травня поліцейські зупинили автомобіль Mersedes-Bens для перевірки докуиентів, під час якої патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Перевіривши авто через наявні бази даних, правоохоронці виявили розбіжність інформації у свідоцтві та з'ясували, що авто знаходиться у розшуку.

Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У ПАтрульній поліції нагадали, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі вихідні патрульні виявили 37 водіїв з ознаками сп'яніння, 12 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 189 постанов, з яких 169 за порушення ПДР.
 

 


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  патрульні, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Надзвичайні події На Харківщині поліцейські врятували немовля (фото) 16.05 Надзвичайні події Харківські патрульні прийшли на допомогу бабусі, яка впала 11.05 Надзвичайні події Патрульні нагадали малечі правила безпеки у Харкові (фото)
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 