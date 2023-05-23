По Харкову на автомобілі у розшуку іздив водій з підробними документами

Правопорушника виявили патрульні під час перевірки документів.
Повідомляється, що вдень 22 травня поліцейські зупинили автомобіль Mersedes-Bens для перевірки докуиентів, під час якої патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Перевіривши авто через наявні бази даних, правоохоронці виявили розбіжність інформації у свідоцтві та з'ясували, що авто знаходиться у розшуку.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
У ПАтрульній поліції нагадали, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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