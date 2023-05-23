23.05.2023 10:30 Рита Парфенова

По Харкову на автомобілі у розшуку іздив водій з підробними документами

Правопорушника виявили патрульні під час перевірки документів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Повідомляється, що вдень 22 травня поліцейські зупинили автомобіль Mersedes-Bens для перевірки докуиентів, під час якої патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Перевіривши авто через наявні бази даних, правоохоронці виявили розбіжність інформації у свідоцтві та з'ясували, що авто знаходиться у розшуку.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.



У ПАтрульній поліції нагадали, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі вихідні патрульні виявили 37 водіїв з ознаками сп'яніння, 12 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 189 постанов, з яких 169 за порушення ПДР.





Источник: Патрульна поліція

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