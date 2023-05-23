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23.05.2023  10:56   Рита Парфенова

Несанкціоноване звалище будівельних матеріалів вдруге ліквідували у Харкові

Коммунальники вдруге за два місяці ліквідували несанкціоноване звалище на вул. Петросова, 62.

несанкціоноване звалище на вул. Петросова, 62

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на  КП «Комплекс з вивозу побутових відходів».

Як повідомили на підприємстві, будівельні відходи та інший мотлох були викинуті в тому ж місці, що й наприкінці квітня. За зверненням місцевих мешканців звалище було прибране.

«Вкотре хочу нагадати про адміністративну відповідальність за незаконне викидання сміття та штрафні санкції, які стосуються не лише підприємців, а й звичайних громадян. Ми вдячні жителям та громадським активістам, які допомагають нам підтримувати вулиці та двори у належному санітарному стані. Харків'яни можуть інформувати про такі звалища не лише нас, а й повідомляти в поліцію про подібні випадки у момент їх скоєння», - зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

Нагадаємо, що раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова прочистили понад сотню метрів зливостоків та прибрали берега Лопані.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  звалище, харків
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