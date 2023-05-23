23.05.2023 11:31 Рита Парфенова

Кадровичку окупантів затримали на Харківщині

У Харківській області викрито колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації і відповідала за кадрове забезпечення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області, під час окупації м. Ізюм 46-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом.



З липня по вересень минулого року жфнка працювалп на посаді «головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».



Колаборантка займалась оформленням документів співробітників псевдооргану влади, виконувала розпорядження та доручення очільника окупаційної адміністрації.



22 травня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про держінспектора митниці, яка співпрацювала з окупантами

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