23.05.2023 11:55 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 17 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 59 вибухових предмета.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

22 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 9,8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 6100 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 14,85 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 59 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 66 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2537,5 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1679 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 61 тис. 458 ВНП.



Раніше РЕДПОСТ писав, що більше ніж 70 протипіхотних мін «Пелюстка» виявили поліцейські на полі, розташованому між селами Новий Бурлук та Леб'яже Чугуївського району.



