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18.05.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

Брали участь в окупації Куп’янщини: завершено спецрозслідування стосовно двох бойовиків

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України обвинувачені перебазувалися в селище міського типу Великий Бурлук.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Одним з обвинувачених є 30-річний уродженець м. Макіївка Донецької області. Встановлено, що не пізніше листопада 2016 року він добровільно вступив до 5-ї окремої мотострілкової бригади так званої «ДНР». Інший обвинувачений — 35-річний чоловік, який мешкав у м. Чистякове Донецької області. Він не пізніше 2017 року став учасником не передбаченого законом збройного формування — 1-ї окремої мотострілецької Слов’янської бригади так званої «ДНР». 
 
Зазначені бойовики виконували завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Донецькій області. 
 
 
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України обвинувачені перебазувалися в смт Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, де забезпечували реалізацію завдань силового блоку окупантів, аби не допустити контроль ЗСУ над зазначеною територією. 
 
Чоловіків судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.
 
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
 
Раніше РЕДПОСТ пиав, що СБУ викрила на Харківщині священнослужителя, який освячував російських військових.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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