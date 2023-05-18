18.05.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Брали участь в окупації Куп’янщини: завершено спецрозслідування стосовно двох бойовиків

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України обвинувачені перебазувалися в селище міського типу Великий Бурлук.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Одним з обвинувачених є 30-річний уродженець м. Макіївка Донецької області. Встановлено, що не пізніше листопада 2016 року він добровільно вступив до 5-ї окремої мотострілкової бригади так званої «ДНР». Інший обвинувачений — 35-річний чоловік, який мешкав у м. Чистякове Донецької області. Він не пізніше 2017 року став учасником не передбаченого законом збройного формування — 1-ї окремої мотострілецької Слов’янської бригади так званої «ДНР».

Зазначені бойовики виконували завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Донецькій області.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України обвинувачені перебазувалися в смт Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, де забезпечували реалізацію завдань силового блоку окупантів, аби не допустити контроль ЗСУ над зазначеною територією.

Чоловіків судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Раніше РЕДПОСТ пиав, що СБУ викрила на Харківщині священнослужителя, який освячував російських військових.



