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24.05.2023  09:01   

Двоє людей отримали вибухові травми: про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Минулої доби мешканці Вовчанська та Куп'янська отримали вибухові травми під час обстрілів міст окупантами.

обстріл Харківщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом останньої доби окупанти атакували Чугуївський, Харківський та Куп'янський райони області.
 
У селі Липци Харківського району були пошкоджені приватні будинки та гаражі внаслідок обстрілів. На щастя, немає постраждалих.
 
Також протягом доби ворог наніс інтенсивні удари по місту Вовчанськ Чугуївського району. Були пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Одна людина, 33-річний чоловік, отримав вибухову травму. У місті Куп'янськ до медиків звернувся 56-річний чоловік з вибуховою травмою. Обидва потерпілих було госпіталізовано, їх стан оцінюється як середній.
 
Цієї ночі в громаді Великобурлуцького району виникло 4 пожежі. За попередніми даними, ворожі сили використали дрони-камікадзе Shahed для атаки. Вогнем знищено приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини успішно загасили всі пожежі.
 
На Куп'янському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Також були завдані авіаудари поблизу Кислівки та Котлярівки. Збройні сили України продовжують успішно обороняти Харківщину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували шість пожеж.

Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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