На Харківщині обстріляли учбовий заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували шість пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, чотири пожежі сталися внаслідок обстрілів з боку країни-агресора. Їх рятувальники гасили у Куп'янському та Харківському районах області.
Зокрема, у селі Липці внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горів гараж на площі 15 кв.м. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Під час обстрілу села Плоске Великобурлуцької ТГ ворог пошкодив на учбовий заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі становила понад 1200 квадратних метрів. Завдяки оперативній дії 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини, всі загоряння були ліквідовані у найкоротші терміни, постраждалих немає.
Також опівдні 23 травня рятувальники 44-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження паркану, приватних житлових будинків, господарчих споруд та два легкових автомобіля. Жертв і постраждалих немає.
Протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківі рятувальники деблокували з понівеченої в результаті ДТП автівки постраждалих жінок.
Комментариев: 0
День ідеальний для організації будь-чого – від ділових переговорів до пікніка на природі. Все, що пов'язане зі спілкуванням, здатне принести найбільшу віддачу.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ із грозою.
Щорічно 24 травня відзначається День слов'янської писемності та культури.
влажность:
давление:
ветер: