24.05.2023 08:36 Рита Парфенова

На Харківщині обстріляли учбовий заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували шість пожеж.



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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, чотири пожежі сталися внаслідок обстрілів з боку країни-агресора. Їх рятувальники гасили у Куп'янському та Харківському районах області.



Зокрема, у селі Липці внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горів гараж на площі 15 кв.м. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Під час обстрілу села Плоске Великобурлуцької ТГ ворог пошкодив на учбовий заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі становила понад 1200 квадратних метрів. Завдяки оперативній дії 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини, всі загоряння були ліквідовані у найкоротші терміни, постраждалих немає.



Також опівдні 23 травня рятувальники 44-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження паркану, приватних житлових будинків, господарчих споруд та два легкових автомобіля. Жертв і постраждалих немає.



Протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, з них 4 спричинені обстрілами з боку окупантів;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківі рятувальники деблокували з понівеченої в результаті ДТП автівки постраждалих жінок.



