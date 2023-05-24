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24.05.2023  08:15   Рита Парфенова

Військові рф завдають авіаудари по селам Харківщини

Минулох доби ворожа авіація нанесла удари по трьох населених пунктах Харківської області.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:
  • на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Довжанки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки.
  • на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка і Берестове.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері  23 травня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, агрессия россии, харків
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