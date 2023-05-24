24.05.2023 07:30 Рита Парфенова

24 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 24 травня відзначається День слов'янської писемності та культури.





День пам'яті святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія почали святкувати як День слов'янської писемності та культури у Болгарії ще у 19 столітті, а згодом ця традиція перейшла і в інші країни: Росію, Україну, Білорусь. Нині це свято присвячуються наукові форуми, проводяться фестивалі, виставки, книжкові ярмарки, поетичні читання, огляди художньої самодіяльності, концерти та інші різноманітні культурні заходи.



Слов'янська писемність була створена в ІХ столітті, близько 862 року.



Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім'я візантійця Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому у богоугодній справі освіти слов'янських народів старший брат Мефодій.



Кирило, який змалку виявив великі здібності і досконало збагнув усі науки свого часу, а також вивчив багато мов, на основі грецької створив слов'янську абетку. Він суттєво змінив грецьку абетку, щоб точніше передати слов'янську звукову систему. Було створено дві абетки – глаголиця та кирилиця.



Крім того, брати-греки переклали слов'янською мовою Євангеліє, Апостол і Псалтир.



До речі, за внесок святих Кирила та Мефодія у культуру Європи Папа Іван Павло ІІ у 1980 році оголосив їх покровителями Старого континенту.



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У 1999 році, 24 травня, Федерація Європарк, яка об'єднує природні території, що охороняються в 36 європейських країнах, організувала свято – Європейський День Парків. Тепер щороку вся Європа святкує цю подію.



А дату, до речі, було обрано не випадково. Саме в цей день – 24 травня 1909 року у Швеції було створено дев'ять Національних парків (перші із майже трьох сотень національних парків, створених у Європі у наступні роки). З тих пір природні території, що охороняються, стали безцінною частиною природної та культурної спадщини Європи.

Також цього дня

У 1686 році народився Габріель Фаренгейт, німецький фізик, винахідник спиртового та ртутного термометрів.



1819 – народилася Вікторія, королева Великобританії. Вікторія пробула на троні понад 63 роки – більше, ніж будь-який інший британський монарх. Вікторіанська епоха збіглася з промисловою революцією та періодом найбільшого розквіту Британської імперії. Численні династичні шлюби її дітей та онуків зміцнили зв'язки між королівськими династіями Європи та посилили вплив Великобританії на континенті. Її день народження, як і раніше, відзначається як свято в Канаді.



1844 – телеграфом Морзе в урочистій обстановці була відправлена перша у світовій історії телеграма на першій лінії між Вашингтоном та Балтімором, довжиною 64 кілометри.



1881 – відбулося відкриття притулку Харківського Товариства виправних притулків для малолітніх злочинців. «Сюди надходили діти за вироками судових установ та розпорядженнями місцевої адміністрації». Щодо самого Товариства виправних притулків, то «до його складу увійшли, можна сказати, всі визначні представники харківської інтелігенції: А.Ф. Коні, Д.І. Деляр, Н.М. Бекет. Не було в тодішньому Харкові людини культурної та скільки-небудь забезпеченої, яка не пішла б у нове Суспільство...»



1899 – у Бостоні відкрився перший в Америці (може й у світі) автогараж. Фактично, це було ціле підприємство, в якому можна було не тільки поставити на стоянку свій автомобіль, а й взяти автомобіль у прокат, купити чи відремонтувати.



1941 – народився Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Циммерман), американський автор-виконавець у стилі кантрі-рок.





1956 – у швейцарському Лугано відбувся перший конкурс пісні «Євробачення», у якому брали участь 14 представників семи країн Європи (Бельгія, Голландія, Італія, Люксембург, Франція, ФРН, Швейцарія). Переможницею стала швейцарка Ліз Ассіа.



1964 – народився Олег Скрипка, один із найзнаменитіших українських рок-музикантів, лідер гурту «ВВ».



1973 – народилася Руслана Лижичко, українська співачка, переможниця «Євробачення-2004», народний депутат України V скликання. Спільно із чоловіком Олександром Ксенофонтовим володіє рекламно-продюсерською агенцією «Luxen Studio».



1995 - на екрани США вийшов фільм "Хоробре серце", поставлений Мелом Гібсоном.



2003 – Україна дебютувала на 48-му конкурсі «Євробачення», що відбувся у Ризі. Олександр Пономарьов із піснею «Аста ла виста» посів 14-те місце.



2006 – запущено проект wikimapia.



2018 – відкрито Новий Бескидський тунель.

Іменини відзначають:

Кирило, Мефодій, Никодим, Осип (Йосиф), Ростислав.



