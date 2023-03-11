11.03.2023 13:07 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть любителя наркотиків, який викрав людину, бив та вимагав гроші

Чекає на суд чоловік, який пограбував та утримував людину у гаражі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 27-річний харків’янин 13 грудня 2022 року зустрівся зі своїм знайомим, затягнув його до автомобіля, відвіз до гаражу по вул. Фонвізіна відібрав мобільний телефон, гроші та особисті речі, зокрема паспорт.

Зв’язавши руки потерпілого, зловмисникпобив його та утримував у гаражі.

Зловмисник у такий спосіб намагався «вибити» борг — декількома місяцями раніше потерпілий позичив у нього гроші і не віддав.

Під час огляду гаражного приміщення, в якому зловмисник утримував свою жертву, також виявлено наркотичну речовину, яку він незаконно зберігав, — екстракт канабісу.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.





Источник: Харківська обласна прокуратура

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