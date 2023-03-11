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11.03.2023  12:27   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив питання допомоги Харкову з міжнародною організацією лютеран

Мер Харкова застрівся з представниками Всесвітньої лютеранської федерації.


Ігор Терехов обговорив питання допомоги Харкову з міжнародною організацією лютеран
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час зустрічі  Харківський міський голова Ігорь Терехов та представники Всесвітньої лютеранської федерації обговорили можливості поглиблення співпраці та домовилися про підписання найближчим часом меморандуму. 
 
За словами Ігоря Терехова, зараз є потреба у допомозі з ремонтом власникам постраждалих від обстрілів квартир. 
 
«Обіцяю допомогти вам усім, що від мене залежить. За наші кошти ми вже відновили понад 100 будинків, втім, є певні проблеми з фінансуванням косметичного ремонту самих квартир у відновлених будинках. У цьому ми дійсно потребуємо допомоги», - підкреслив мер міста. 
 
Своєю чергою координатор команди реагування Всесвітньої лютеранської федерації в Україні Йозеф Пфаттнер висловив зацікавленість у відкритті офісу безпосередньо у Харкові та поглибленні взаємодії з міською владою. 
 
«Я уважно дослухаюся до кожного вашого слова. І ми готові почати з маленьких проєктів і рухатися далі, до більших, поглиблювати нашу співпрацю», - зазначив Йозеф Пфаттнер.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, агрессия россии
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