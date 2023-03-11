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11.03.2023  11:19   Дмитро Колонєй

Харків'яни можуть проголосувати за нову назву Південної залізниці

Віддати свій голос харків'яни можуть у Дії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Укрзалізницю, почалося голосування щодо нової назви Південної залізниці, Головне управління якої розташоване у Харкові, а вона охоплює території
  • Харківської,
  • Полтавської,
  • Сумської,
  • окремі райони Чернігівської, Луганської областей.
Опитування в Дії реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й Укрзалізницею опитування триватиме до 17 березня 2023 року. 
 
Щоб узяти участь в опитуванні, авторизуйтеся у застосунку, виберіть Послуги, а далі — Опитування. 
 
Є можливість проголосувати за один із чотирьох варіантів:
 
  • Харківська залізниця
  • Слобожанська залізниця
  • Слобідська залізниця
  • Східна залізниця
Результати будуть доступні після завершення опитування. 
 
Протягом минулого тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Нова назва — Центральна ????
 
  • Центральна залізниця — 417,2+ тисяч голосів
  • Київська — 328,6+ тисяч
  • Столична — 242,4 тисячі
  • Північна — 138,9+ тисяч
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові транспорт лишається бескоштовним та працює у режимі блекауту.
 
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  дія, залізниця, харків
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