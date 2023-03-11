11.03.2023 11:19 Дмитро Колонєй
Харків'яни можуть проголосувати за нову назву Південної залізниці
Віддати свій голос харків'яни можуть у Дії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Укрзалізницю, почалося голосування щодо нової назви Південної залізниці, Головне управління якої розташоване у Харкові, а вона охоплює території
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Харківської,
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Полтавської,
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Сумської,
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окремі райони Чернігівської, Луганської областей.
Опитування в Дії реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й Укрзалізницею опитування триватиме до 17 березня 2023 року.
Щоб узяти участь в опитуванні, авторизуйтеся у застосунку, виберіть Послуги, а далі — Опитування.
Є можливість проголосувати за один із чотирьох варіантів:
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Харківська залізниця
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Слобожанська залізниця
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Слобідська залізниця
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Східна залізниця
Результати будуть доступні після завершення опитування.
Протягом минулого тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Нова назва — Центральна ????
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Центральна залізниця — 417,2+ тисяч голосів
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Київська — 328,6+ тисяч
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Столична — 242,4 тисячі
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Північна — 138,9+ тисяч
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