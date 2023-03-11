11.03.2023 10:49 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік допомагав окупантам транслювати російські телеканали

СБУ затримала прихильника ворога на Харківщині, який поширював російську пропаганду.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, затримано мешканця Куп’янська, який під час захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками:

став «виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації.

організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення.

використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

Таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні, у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів.

Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії рф та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Колаборанту загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



