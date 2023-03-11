11.03.2023 11:51 Дмитро Колонєй
На Харківщині народна обраниця допомагала окупантам та закликала їх підтримувати
Правоохоронці Харківщини поінформували про підозру місцевій депутатці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, жінка, яка з жовтня 2020 року було обрано депутатом Шевченківської селищної ради Харківської області від однієї з політичних партій, під час окупації Шевченкове перейшла на бік ворога:
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стала співпрацювати з представниками загарбників
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добровільно обійняла посаду «и. о. помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области».
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займалась складанням списків місцевих мешканців, зокрема для отримання ними грошових виплат від РФ,
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надавала консультації з соціальних питань
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організовувала видачу так званої «гуманітарної допомоги» від РФ.
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закликала працівників навчальних закладів співпрацювати з окупаційною адміністрацією.
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським районним відділом поліції ГУНП в Харківській області та Управлінням СБУ в Харківській області.
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