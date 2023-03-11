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11.03.2023  11:51   Дмитро Колонєй

На Харківщині народна обраниця допомагала окупантам та закликала їх підтримувати

Правоохоронці Харківщини поінформували про підозру місцевій депутатці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, жінка, яка з жовтня 2020 року було обрано депутатом Шевченківської селищної ради Харківської області від однієї з політичних партій, під час окупації Шевченкове перейшла на бік ворога:   
  • стала співпрацювати з представниками загарбників
  • добровільно обійняла посаду «и. о. помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области». 
  • займалась складанням списків місцевих мешканців, зокрема для отримання ними грошових виплат від РФ,
  • надавала консультації з соціальних питань
  • організовувала видачу так званої «гуманітарної допомоги» від РФ.
  • закликала працівників навчальних закладів співпрацювати з окупаційною адміністрацією. 
 
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським районним відділом поліції ГУНП в Харківській області та Управлінням СБУ в Харківській області. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік допомагав окупантам транслювати російські телеканали.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, куп’янськ, шевченкове
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