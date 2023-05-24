24.05.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

Тепловики виготовляють огорожі у вигляді Дзеркального струменя (фото)

Переносні огорожі зварюють із відпрацьованих труб невеликого діаметру з внутрішньобудинкових систем, які зараз міняють по всьому місту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Оригінальний дизайн розробив робітник «Тепломереж» Володимир Савон. Паркан, навіть тимчасовий, - це елемент міського ландшафту. Образ Дзеркального струменя обрали, бо ця пам'ятка добре відома не лише харків'янам, а й гостям міста. Колірна гама складається з білого - кольору самої споруди, а також жовтого та синього кольорів, що символізують український прапор», - зазначили у ХТМ.

Нові огорожі встановлюватимуться у різних районах міста, щоб повідомляти про ремонтні роботи.



