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24.05.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Тепловики виготовляють огорожі у вигляді Дзеркального струменя (фото)

Переносні огорожі зварюють із відпрацьованих труб невеликого діаметру з внутрішньобудинкових систем, які зараз міняють по всьому місту.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
«Оригінальний дизайн розробив робітник «Тепломереж» Володимир Савон. Паркан, навіть тимчасовий, - це елемент міського ландшафту. Образ Дзеркального струменя обрали, бо ця пам'ятка добре відома не лише харків'янам, а й гостям міста. Колірна гама складається з білого - кольору самої споруди, а також жовтого та синього кольорів, що символізують український прапор», - зазначили у ХТМ.
 
Харків
 
Нові огорожі встановлюватимуться у різних районах міста, щоб повідомляти про ремонтні роботи.
 
Харків
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварії.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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