24.05.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові зросла захворюваність на грип та ГРВІ

У місті на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 15 по 21 травня захворіли 917 осіб, з них 49% - діти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактикихвороб, за минулий тиждень було зареєстровано 133 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 12%. Показник захворюваності становить 64,8 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 84% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Госпіталізовано за тиждень 84 особи, з них 14% - діти до 17 років.



