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24.05.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові зросла захворюваність на грип та ГРВІ

У місті на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 15 по 21 травня захворіли 917 осіб, з них 49% - діти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактикихвороб, за минулий тиждень було зареєстровано 133 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
 
У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 12%. Показник захворюваності становить 64,8 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 84% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
 
Госпіталізовано за тиждень 84 особи, з них 14% - діти до 17 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 24 травня.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  медицина, харків
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