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24.05.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

Через ДТП у Харківській області постраждала дитина

Харківські поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій постраждала дитина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що у Жихорі по вулиці Тернопільська 36-річний водій автомобіля «VOLVO» проїхав на заборонений сигнал світлофора та скоїв зіткнення з автомобілем «PEUGEOT» 35-річного чоловіка.
 
Внаслідок ДТП до лікарні доставлені водій автомобіля «PEUGEOT» та дитина 2022 року народження, яка перебувала в транспортному засобі.
 
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Всі обставини встановлюються.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири автівки та автобус зіштохнулись на проспекті Гагаріна.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, дтп
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