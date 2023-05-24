24.05.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Через ДТП у Харківській області постраждала дитина

Харківські поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій постраждала дитина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що у Жихорі по вулиці Тернопільська 36-річний водій автомобіля «VOLVO» проїхав на заборонений сигнал світлофора та скоїв зіткнення з автомобілем «PEUGEOT» 35-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП до лікарні доставлені водій автомобіля «PEUGEOT» та дитина 2022 року народження, яка перебувала в транспортному засобі.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Всі обставини встановлюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири автівки та автобус зіштохнулись на проспекті Гагаріна.



