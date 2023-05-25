25.05.2023 18:25 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці надали українцям рекомендації, як не стати жертвою шахраїв

Зловмисники користуються різноманітними схемами, щоб ошукати громадян. Шахраї розміщують неправдиві оголошення в Інтернет-ресурсах (ОЛХ, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та інші) з різноманітним змістом: продам, віддам, подарую, пропоную послуги тощо. Потім отримують передплату та зникають.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Громадянам радять не оплачувати за товар, доки його не отримали. Також не слід повідомляти нікому дані банківської картки.

Часто зловмисники телефонують з номерів з кодом 044-, 094-, 091-, представляються співробітниками різноманітних банків, повідомлять, що нібито хтось намагається зняти кошти з вашої картки або її потрібно поновити.

Під цим приводом шахраї виманюють інформацію щодо паролів та строків дії картки. Після чого з картки потерпілого знімаються гроші. Ні в якому разі не підтверджуйте в повідомленнях «так» чи «ні», просто їх згортайте. У разі надходження таких дзвінків перевіряйте інформацію у найближчому відділенні банку.

Працівники банків ніколи не телефонують та не просять надати банківську інформацію.

Також шахраї надсилають через Інтернет різноманітні електронні посилання про єДопомогу, виграний приз, допомогу ЗСУ та інші, на які необхідні підтвердження. Не переходьте за посиланнями, що надійшли від невідомих. Це можуть бути фішингові сторінки, за допомогою яких зловмисники переказують гроші з банківської картки “жертви” на власні рахунки.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, або вам відомі такі випадки, звертайтесь до територіальних відділів поліції або телефонуйте 102!



