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31.05.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік у незаконний спосіб ловив рибу

У травні 2023 року 58-річний чоловік здійснив незаконний вилов риби з річки Оскіл, розташованої в селі Глушківка Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зловмисник за допомогою човна та ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, здійснив вилов різних видів риби, серед яких є червонокнижні. Своїми діями він завдав рибному господарству України шкоду на суму більш ніж 55 тисяч гривень.
 
 За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.
 
 Дізнавачі Куп’янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що поліцейські на Харківщині виявили викрадача транспортних засобів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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