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31.05.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

Поліцейські на Харківщині виявили викрадача транспортних засобів

До правоохоронців звернувся чоловік із інформацією про зникнення авто.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 36-річний мешканець міста Красноград звернувся до правоохоронців із заявою. Чоловік розповів поліцейським про зникнення транспортного засобу марки ВАЗ-1119, який раніше припаркував біля будинку.
 
У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до крадіжки причетний 33-річний мешканець району. Він незаконно заволодів авто, підібравши до нього ключі.
 
Крім цього, на території домоволодіння зловмисника виявили мопед марки «Honda», який належить 24-річному громадянину.
 
Речові докази було вилучено.
 
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років відповідно до частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні за добу виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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