    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські патрульні за добу виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння
31.05.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні за добу виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння

Зокрема ввечері 30 травня, патрульні зупинили авто за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульна поліція Харківської області.
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.22 проміле алкоголю, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму.
 
На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.3 ст. 130 (Керування особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння), за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та склали адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що встановлено особу росіянина, який наказував катувати цивільних на Харківщині.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.05 Надзвичайні події На Харківщині чоловік зберігав набої та рослину схожу на "Канабіс" 29.05 Надзвичайні події Водій авто в Харківській області влаштував перегони з поліцейськими 27.05 Надзвичайні події Порушник завдав збитків рибному господарству в Харківській області
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 