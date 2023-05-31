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31.05.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Річниця евакуації через Печенізьку дамбу: як це було

Минув рік з моменту наймасовішої евакуації мирного населення через Печенізьку дамбу з тимчасово окупованих територій Харківщини.

євакуація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
За координації Мінреінтеграції волонтерські організації Helping to Leave та «Шлях України» у співпраці з Червоним Хрестом, Нацполіцією, СБУ і ДСНС налагодили на Харківщині складну логістику евакуаційного процесу. Таким чином спільними зусиллями вдалося врятувати тисячі людей.
 
Загалом завдяки волонтерам з-під обстрілів через Печенізьку дамбу вдалося вивезти понад 16 тисяч людей. Зокрема, серед них найбільш вразливі верстви населення: жінок, дітей і маломобільних.
 
«Волонтери, ризикуючи своїм життям, не залишили в біді тих, хто потребував допомоги. Дякуємо їм за неоціненний внесок у порятунок людей. Волонтерський фронт пришвидшує нашу перемогу!» – наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройде прем’єра з серії короткометражних документальних фільмів "Міста та їхні герої".
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  харків, печенізька дамба
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