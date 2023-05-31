31.05.2023 16:15 Віталій Хінєвіч
Річниця евакуації через Печенізьку дамбу: як це було
Минув рік з моменту наймасовішої евакуації мирного населення через Печенізьку дамбу з тимчасово окупованих територій Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За координації Мінреінтеграції волонтерські організації Helping to Leave та «Шлях України» у співпраці з Червоним Хрестом, Нацполіцією, СБУ і ДСНС налагодили на Харківщині складну логістику евакуаційного процесу. Таким чином спільними зусиллями вдалося врятувати тисячі людей.
Загалом завдяки волонтерам з-під обстрілів через Печенізьку дамбу вдалося вивезти понад 16 тисяч людей. Зокрема, серед них найбільш вразливі верстви населення: жінок, дітей і маломобільних.
«Волонтери, ризикуючи своїм життям, не залишили в біді тих, хто потребував допомоги. Дякуємо їм за неоціненний внесок у порятунок людей. Волонтерський фронт пришвидшує нашу перемогу!» – наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
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