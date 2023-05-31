31.05.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде прем’єра з серії короткометражних документальних фільмів "Міста та їхні герої"

Про творчий бойовий дух міста у фільмі розповідає акторка театру ляльок Олена Озерова, котра з самого початку повномасштабного вторгнення поміняла свою затишну квартиру на приміщення Театру ляльок, який перетворився на гуманітарний центр.

Фото: YermilovCentre

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Facebook YermilovCentre.

Зазначається, що у переході між станціями «Майдан Конституції» та «Історичний музей» Харківського метрополітену в межах проєкту відкрилась фотовиставка українських міст та їхніх мешканців – звичайних українців, які стали героями.

«Мета проєкту "Міста та їхні герої" – показати всю правду про героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя. У 6 містах України – Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові – було обрано свого героя для документального фільму про місто. Кожен фільм розкриває свою сторінку волонтерства, дієвості та любові до власної країни від українців.

Проєкт реалізується за сприяння Проєкту USAID “Економічна підтримка України»,- повідомляють організатори.

Прем’єра кіноальманаху “Міста та їхні герої” за участі знімальної групи та героїв проєкту пройде в Харкові в суботу, 3 червня, в ЄрміловЦентрі (Майдан Свободи, 4, головний корпус ХНУ ім. Каразіна). Початок о 17.00, вхід вільний.



