1 червня травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
День захисту дітей бере свій початок з 1 червня 1925 року, саме цього дня в Женеві відбулася перша міжнародна конференція, під час якої обговорювали проблеми дітей.
У 1949 році після Другої світової війни багато неповнолітніх по всьому світу залишилися сиротами, без даху над головою, їжі та з різними захворюваннями. У цей час у Парижі відбулася спеціальна сесія Міжнародної демократичної федерації жінок, на якій було прийнято рішення заснувати Міжнародний день захисту дітей.
Відзначати свято розпочали з 1950 року, тоді урочисті заходи відбулися у 51 країні. А вже 1989 року ООН представила Конвенцію з прав дитини, до якої Україна приєдналася 1991 року.
Окрім цього дня, дітям присвячені «Всесвітній день дитини» (20 листопада) та «День захисту дітей Африки» (16 червня).
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З 2013 року 1 червня з ініціативи ООН відзначаться ще одне «сімейне» свято – Всесвітній день батьків.
Мета свята – нагадати жителям планети про загальнолюдські цінності, захистити та утвердити ці цінності як основу міцної та моральної родини. Адже саме сім'я (насамперед – батьки) несе відповідальність за виховання та захист дітей, за те, щоб повний та гармонійний розвиток їхньої особистості обов'язково відбувався у сімейному оточенні та в атмосфері щастя, любові та розуміння.
Батьки у всіх частинах світу, незалежно від їхньої расової, релігійної, культурної та національної приналежності є основними вихователями та вчителями своїх дітей, готуючи їх до щасливого, повноцінного та продуктивного життя.
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«Пийте, діти, молоко, будете здорові!» — ця фраза повною мірою стосується 1 червня — дати, коли весь світ відзначає Всесвітній день молока.
Вперше це свято відзначили у 2001 році на пропозицію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. З того часу традиція набула широкого поширення в багатьох країнах світу.
Мета свята – популяризація молока та молочних продуктів, а також інформування населення про діяльність, пов'язану з молоком та молочним виробництвом.
1495 – перша письмова згадка про шотландське віскі у казначейських звітах Шотландії. Винокуром був чернець Джон Кор. Відзначається як Міжнародний день віскі.
1863 - перший керований політ на дирижаблі "Аерон-1" без двигуна. Дирижабль міг відриватися від землі, літати проти вітру і плавну посадку. Це відбувалося за рахунок переміщення кабіни та нахилу дирижабля вгору чи вниз. Політ відбувався за рахунок скидання баласту.
1869 – американський винахідник Томас Алва Едісон одержав перший патент на електричний реєстратор голосування.
1881 – у Харкові почав функціонувати водопровід.
1925 – створено американську автомобільну компанію «Крайслер».
1926 – народилася Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Мортенсон), американська актриса.
1935 – в Англії введено іспит на отримання прав водія та автомобільні номери.
1937 – народився Морган Фрімен, американський актор. Примітним є те, що всі фільми, в яких він грав, були номіновані на «Оскар».
1938 - вийшов перший номер журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився найзнаменитіший герой коміксів Супермен. Журнал коштував ¢10, до 1995 екземпляри, що збереглися, продавалися за ціною понад $75 000. Автором пригод Супермена був Джеррі Сігел, а художником – Джо Шустер.
1967 - вийшов альбом "Бітлз" "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» – найкращий альбом усіх часів та народів за версією журналу Rolling Stone.
1974 – народилася Аланіс Моріссетт, канадська співачка.
1980 – розпочав роботу телеканал Теда Тернера CNN (Cable News Network), перший цілодобовий інформаційний канал.
Анастасія, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Корнилій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олег, Олександр, Онуфрій, Павло, Сергій.
Приготуйтеся до того, що вам все буде справа. Найкраще використовувати це у мирному ключі – виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
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