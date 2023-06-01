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01.06.2023  07:30   Рита Парфенова

1 червня травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям

День захисту дітей

День захисту дітей бере свій початок з 1 червня 1925 року, саме цього дня в Женеві відбулася перша міжнародна конференція, під час якої обговорювали проблеми дітей.

У 1949 році після Другої світової війни багато неповнолітніх по всьому світу залишилися сиротами, без даху над головою, їжі та з різними захворюваннями. У цей час у Парижі відбулася спеціальна сесія Міжнародної демократичної федерації жінок, на якій було прийнято рішення заснувати Міжнародний день захисту дітей.

Відзначати свято розпочали з 1950 року, тоді урочисті заходи відбулися у 51 країні. А вже 1989 року ООН представила Конвенцію з прав дитини, до якої Україна приєдналася 1991 року.

Окрім цього дня, дітям присвячені «Всесвітній день дитини» (20 листопада) та «День захисту дітей Африки» (16 червня).

* * *

З 2013 року 1 червня з ініціативи ООН відзначаться ще одне «сімейне» свято – Всесвітній день батьків.

Мета свята – нагадати жителям планети про загальнолюдські цінності, захистити та утвердити ці цінності як основу міцної та моральної родини. Адже саме сім'я (насамперед – батьки) несе відповідальність за виховання та захист дітей, за те, щоб повний та гармонійний розвиток їхньої особистості обов'язково відбувався у сімейному оточенні та в атмосфері щастя, любові та розуміння.

Батьки у всіх частинах світу, незалежно від їхньої расової, релігійної, культурної та національної приналежності є основними вихователями та вчителями своїх дітей, готуючи їх до щасливого, повноцінного та продуктивного життя.

* * *

«Пийте, діти, молоко, будете здорові!» — ця фраза повною мірою стосується 1 червня — дати, коли весь світ відзначає Всесвітній день молока.

Вперше це свято відзначили у 2001 році на пропозицію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. З того часу традиція набула широкого поширення в багатьох країнах світу.

Мета свята – популяризація молока та молочних продуктів, а також інформування населення про діяльність, пов'язану з молоком та молочним виробництвом.

Також цього дня

1495 – перша письмова згадка про шотландське віскі у казначейських звітах Шотландії. Винокуром був чернець Джон Кор. Відзначається як Міжнародний день віскі.

1863 - перший керований політ на дирижаблі "Аерон-1" без двигуна. Дирижабль міг відриватися від землі, літати проти вітру і плавну посадку. Це відбувалося за рахунок переміщення кабіни та нахилу дирижабля вгору чи вниз. Політ відбувався за рахунок скидання баласту.

1869 – американський винахідник Томас Алва Едісон одержав перший патент на електричний реєстратор голосування.

1881 – у Харкові почав функціонувати водопровід.

1925 – створено американську автомобільну компанію «Крайслер».

1926 – народилася Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Мортенсон), американська актриса.

1935 – в Англії введено іспит на отримання прав водія та автомобільні номери.

1937 – народився Морган Фрімен, американський актор. Примітним є те, що всі фільми, в яких він грав, були номіновані на «Оскар».

1938 - вийшов перший номер журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився найзнаменитіший герой коміксів Супермен. Журнал коштував ¢10, до 1995 екземпляри, що збереглися, продавалися за ціною понад $75 000. Автором пригод Супермена був Джеррі Сігел, а художником – Джо Шустер.

1967 - вийшов альбом "Бітлз" "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» – найкращий альбом усіх часів та народів за версією журналу Rolling Stone.

1974 – народилася Аланіс Моріссетт, канадська співачка.

1980 – розпочав роботу телеканал Теда Тернера CNN (Cable News Network), перший цілодобовий інформаційний канал.

Іменини відзначають:

Анастасія, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Корнилій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олег, Олександр, Онуфрій, Павло, Сергій.


Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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