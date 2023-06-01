01.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Приготуйтеся до того, що вам все буде справа. Найкраще використовувати це у мирному ключі – виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.





Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може зазнати прикрого почуття безсилля по відношенню до якоїсь проблеми. Можливо, він уже довго бився над її рішенням, а може просто не знає, як до неї підступитися. Або завдання здається йому непосильним. Як би там не було, зірки радять Овну не поспішати з висновками та відкласти проблему на потім – іншого дня більше шансів за те, що йому вдасться знайти вихід зі становища.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець схоплюватиме все на льоту! Його мозок обіцяє працювати швидко і чітко, допомагаючи Тельцеві орієнтуватися в найскладнішій обстановці, знаходити витончені шляхи для вирішення завдань, уважно прислухатися до чужих ідей, а також генерувати власні. Іншими словами, Телець здатний творити чудеса, і просто гріх не використовувати це для того, щоб переробити купу справ, а заразом і зміцнити свій авторитет в очах оточуючих.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки не налаштовані ризикувати грошима, навіть якщо ситуація їх до цього підштовхуватиме. Вони вважають за краще сто разів обміркувати, перш ніж зробити якийсь крок. Так що, з одного боку, Близнюки здатні проґавити вельми привабливі фінансові перспективи, зате вони точно уникнуть непотрібних витрат і можливих втрат. Зірки радять Близнюкам присвятити цей день веденню своєї особистої бухгалтерії. Від їх уважного погляду не сховається жоден каверз!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак налаштований працювати з повною самовіддачею - потреби справи він ставитиме куди вище власних! Через це в його сьогоднішньому розкладі не виключено таких подвигів, як незапланована робота без обідньої перерви (навіть якщо у Рака вихідний), адже головним для нього буде робота на результат. Така щира старанність здатна привернути увагу оточуючих і з часом обернутися для Рака приємними бонусами.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев демонструватиме чудове вміння працювати з інформацією! При необхідності він здатний віртуозно маніпулювати цифрами та фактами, а також аналізувати та робити правильні висновки. Завдяки цьому, Лев зуміє справити враження на оточуючих навіть у питаннях, які не належать до його компетенції – лише за рахунок свого вміння помічати деталі та проникати у саму суть.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві протипоказано братися за будь-які важливі проекти – є велика можливість їх провалити. Це стосується операцій, переговорів, великих грошових витрат, а також нових починань. Нічого не вдієш, краще вже перенести запуск проекту на день, ніж потім розхльобувати наслідки. Якщо ж Діва знехтує цією порадою, їй слід заздалегідь приготуватися до того, що складнощів виявиться набагато більше, ніж вона очікувала.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У всьому, за що б Терези не бралися, вони будуть схильні до останнього стояти на своєму. Можливо, в якихось випадках їхня впертість буде виправдана, проте далеко не завжди. Зірки попереджають Терези, що день схиляє їх до стовідсоткової впевненості в собі, але це зовсім не означає, що вони, як і будь-яка інша людина, не можуть помилятися. Тому, щоб не виставити себе в безглуздому світлі, Терезам не слід бути надто самовпевненими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіону зайнятися налагодженням стосунків з оточуючими, у тому числі з близькими людьми. Якщо між ним і кимось ще стоїть стіна нерозуміння чи є інші невирішені питання, найкраще порушити цю делікатну тему. Поговоривши відверто, до душі, Скорпіон не тільки позбудеться вантажу, а й має всі шанси, що його зрозуміють. Навіть якщо проблему не вдасться вирішити миттєво, це все одно піде на користь його стосункам.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки категорично не радять Стрільцеві обговорювати якесь важливе питання з людьми, від яких залежить просування його справ. На жаль, але день не сприяє взаєморозумінню та пошуку компромісів, через що навіть найчудовіша ідея або план Стрільця можуть бути зарубаними на корені. Взагалі протягом дня найкращою тактикою для Стрільця покладатиметься тільки на себе і триматиме свої плани в секреті. Ну, а якщо його таки викличуть на розмову – більше слухати, ніж говорити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Упродовж дня ситуація обіцяє поставити Козерога перед вибором. Вибір може стосуватися і робочих завдань, і взаємин з оточуючими, і особистого життя, та інших галузей. Головне, що Козерогу не вдасться зайняти нейтральну позицію: йому доведеться ухвалити рішення на користь одного з варіантів і діяти, виходячи з цього. Втім, у кожному варіанті будуть як свої мінуси, так і плюси. Тож Козерогові необхідно заздалегідь прорахувати, де плюсів для нього виявиться більше.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде акуратний як ніколи! Безлад здатний його дратувати, змушуючи Водолія боротися з хаосом у будь-яких його проявах. Найпростішим для нього буде розібрати завали на робочому столі, складніше – навести лад у думках та планах. Тільки розклавши все по поличках, Водолій буде готовий нарешті приступити до решти справ. Якщо, звичайно, до кінця дня залишиться хоч якийсь час.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День ідеально підходить практично для будь-яких амбітних задумів Риб! Кажуть, що сміливість – це друге щастя, але якщо у звичайний день із цим твердженням можна посперечатися, то і ситуація, і оточуючі заохочуватимуть Риб робити рішучі і навіть зухвалі кроки, спрямовані на зміцнення свого статусу. Тож скромно відмовчатись у куточку чи зайняти нейтральну позицію у Риб навряд чи вийде. І для їхньої самооцінки це дуже навіть добре.



