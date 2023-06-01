    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 червня:
01.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 червня:

У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+18°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+22°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер  північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У четвер, 1 червня, суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ – весь місяць сухим, а літо теплим буде.
А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними.
Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 31 травня 30.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 травня 29.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 травня
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 