01.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 червня:

У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+18°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+22°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У четвер, 1 червня, суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ – весь місяць сухим, а літо теплим буде.

А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними.

Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.



