Прогноз погоди у Харкові на 1 червня:

У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.
У четвер, 1 червня, суттєвих магнітних бур не очікується.
Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ – весь місяць сухим, а літо теплим буде.
А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними.
Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.
Приготуйтеся до того, що вам все буде справа. Найкраще використовувати це у мирному ключі – виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
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