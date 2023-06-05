05.06.2023 11:32 Рита Парфенова

COVID-19 в Харкові: актуальна інформація про кількість нових випадків на 5 червня

У період з 2 по 4 червня офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 44 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 126 осіб. Одужало 313 927 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 809 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.



Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 38 осіб (із них 33 - мешканці міста Харкова). По два позитивних результати зареєстровано в Ізюмському та Лозівському, по одному – у Богодухівському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 червня.



