COVID-19 в Харкові: актуальна інформація про кількість нових випадків на 5 червня

У період з 2 по 4 червня офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 44 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 126 осіб. Одужало 313 927 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 809 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 38 осіб (із них 33 - мешканці міста Харкова). По два позитивних результати зареєстровано в Ізюмському та Лозівському, по одному – у Богодухівському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 червня.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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