На Харківщині чорний лісоруб сплатив за завдану шкоду

Прокуратура домоглась відшкодування шкоди, завданої державі незаконною порубкою дерев
Встановлено, що у жовтні 2021 року чоловік, не маючи спеціального дозволу, організував вируб дерев у лісосмузі Новоіванівського старостинського округу Лозівської міської територіальної громади дерева. Чорний лісоруб зрубав близько 30 ясенів, завантажив розпиляні на колоди дерева в автомобіль та поїхав з місця події, однак був викритий правоохоронцями.
Прокурори окружної прокуратури звернулись до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з відповідним цивільним позовом про стягнення з фізичної особи майже 200 тис. грн шкоди, завданої державі внаслідок незаконної порубки дерев.
Суд задоволив цивільний позов й після набрання рішення законної сили прокуратурою буде забезпечено його реальне виконання у повному обсязі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру трьом чоловікам, які наприкінці січня цього року вирубали сосни на території регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський», аби у подальшому продати.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
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