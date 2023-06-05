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05.06.2023  11:05   Рита Парфенова

На Харківщині чорний лісоруб сплатив за завдану шкоду

Прокуратура домоглась відшкодування шкоди, завданої державі незаконною порубкою дерев

позов задоволено
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що  у жовтні 2021 року чоловік, не маючи спеціального дозволу, організував вируб дерев у лісосмузі Новоіванівського старостинського округу Лозівської міської територіальної громади дерева. Чорний лісоруб зрубав близько 30 ясенів, завантажив розпиляні на колоди дерева в автомобіль та поїхав з місця події, однак був викритий правоохоронцями.
 
Прокурори окружної прокуратури звернулись до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з відповідним цивільним позовом про стягнення з фізичної особи майже 200 тис. грн шкоди, завданої державі внаслідок незаконної порубки дерев.

Суд задоволив цивільний позов й після набрання рішення законної сили прокуратурою буде забезпечено його реальне виконання у повному обсязі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру трьом чоловікам, які наприкінці січня цього року вирубали сосни на території регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський», аби у подальшому продати.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  прокуратура, харків
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