Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 червня

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Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.

Прогноз погоди у Харкові на 5 червня Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.