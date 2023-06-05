Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 5 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харкову 0,11-0,14 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 4 червня.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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