Протягом доби поранено троє цивільних: поліцейські показали наслідки обстрілів Харківської області

На місця обстрілів виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
У результаті ракетних ударів у місті Чугуїв пошкоджені будинки та господарчі споруди.
У смт Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка. Пошкоджена будівля дитячої спортивної школи.
У Куп'янському районі в селі Піщане пошкоджений приватний будинок, поранена 58-річна жінка.
5 червня близько 6:00 окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.
Слідчими відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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