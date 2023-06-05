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05.06.2023  09:55   Рита Парфенова

Протягом доби поранено троє цивільних: поліцейські показали наслідки обстрілів Харківської області

На місця обстрілів виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян за добу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті ракетних ударів у місті Чугуїв пошкоджені будинки та господарчі споруди.

У смт Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка. Пошкоджена будівля дитячої спортивної школи.

У Куп'янському районі в селі Піщане пошкоджений приватний будинок, поранена 58-річна жінка.

5 червня близько 6:00 окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.   

Слідчими відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян за добу

слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян за добу


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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