05.06.2023 09:18 Рита Парфенова

Російські обстріли спричинили лісову пожежу на Харківщині

Протягом доби з 4 по 5 червня війсокві рф обстрілювали з артилерії, мінометів та ракетного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.



У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.



У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років.



5 червня о 6:00 ранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв.











