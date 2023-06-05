Російські обстріли спричинили лісову пожежу на Харківщині

Протягом доби з 4 по 5 червня війсокві рф обстрілювали з артилерії, мінометів та ракетного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.
У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років.
5 червня о 6:00 ранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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