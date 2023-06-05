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05.06.2023  09:18   Рита Парфенова

Російські обстріли спричинили лісову пожежу на Харківщині

Протягом доби з 4 по 5 червня війсокві рф обстрілювали з артилерії, мінометів та ракетного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

наслідки обстрілу Харківщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.

У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років.

5 червня о 6:00 ранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв.



 


Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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