Росія завдала ракетного удару по Чугуєву: у ХОВА розповіли подробиці

Увечері 4 червня військові РФ завдали кілька ракетних ударів по місту Чугуєву та довколишніх населених пунктах.
Як повідомили РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, що учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв.
Ракетний удар стався близько десятої години вечора 5 червня. У місті було чутно відлуння щонайменше п'яти вибухів, усі пролунали за межами Харкова зі сторони Чугуєва. У місті та області оголошена повітряна тривога о 22:13, писав Telegram-канал Чугуев News️
У результаті ракетного удару пошкоджені будинки та господарчі споруди. Постраждалих, за попередніми даними, немає.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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