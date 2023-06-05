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05.06.2023  08:51   Рита Парфенова

Росія завдала ракетного удару по Чугуєву: у ХОВА розповіли подробиці

Увечері 4 червня військові РФ завдали кілька ракетних ударів по місту Чугуєву та довколишніх населених пунктах.

наслідки ракетного удару по Чугуєву

Як повідомили РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, що учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв.

Ракетний удар стався близько десятої години вечора 5 червня. У місті було чутно відлуння щонайменше п'яти вибухів, усі пролунали за межами Харкова зі сторони Чугуєва. У місті та області оголошена повітряна тривога о 22:13, писав Telegram-канал Чугуев News️

У результаті ракетного удару пошкоджені будинки та господарчі споруди. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що ворог 4 червня обстріляв місто Вовчанськ. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Також пошкоджено будинки городян.

 


Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  ракетний удар, чугуєв, харків, агрессия россии
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