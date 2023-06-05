Харківщина на ранок 5 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 червня.
Близько третьої години дня 4 червня рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів у смт. Золочів, Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено 2 людини, чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Загалом протягом доби з 4 червня по 5 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;
1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
4 – для надання допомоги населенню;
14 – інші виїзди;
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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