05.06.2023 08:32 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 5 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.



ГУ ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 червня.

Близько третьої години дня 4 червня рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів у смт. Золочів, Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено 2 людини, чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Загалом протягом доби з 4 червня по 5 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

4 – для надання допомоги населенню;

14 – інші виїзди;



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог 4 червня обстріляв місто Вовчанськ . Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Також пошкоджено будинки городян.



