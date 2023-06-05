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05.06.2023  08:32   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 5 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.


ГУ ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 червня.

Близько третьої години дня 4 червня рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів у смт. Золочів, Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено 2 людини, чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.    

Загалом протягом доби з 4 червня по 5 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;
1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
4 – для надання допомоги населенню;
14 – інші виїзди;

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що ворог 4 червня обстріляв місто Вовчанськ. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Також пошкоджено будинки городян.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків, агрессия россии
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