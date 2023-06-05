    
Главная Новини Харкова Армія На кордоні з Харківщиной активизуються російські ДРГ
05.06.2023  08:15   Рита Парфенова

На кордоні з Харківщиной активизуються російські ДРГ

Минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Липецької ОТГ.

війна в Україні
 
Про це повідомили РЕДПОСТ в Генштабі ЗСУ, додавши що військові рф завдали ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище.
 
Станом на ранок 5 червня бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 14 населених пунктів:
  • Івашки,
  • Уди,
  • Червона Зоря,
  • Гоптівка,
  • Красне,
  • Зелене,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Гатище,
  • Плетенівка,
  • Вовчанськ,
  • Караїчне,
  • Бударки,
  • Чугунівка.
На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 12 населених пунктів:
  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Довгеньке,
  • Западне,
  • Кислівка,
  • Колодязне,
  • Котлярівка,
  • Красне Перше,
  • Кутьківка,
  • Новомлинськ,
  • Табаївка,
  • Фиголівка.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що ворог 4 червня обстріляв місто Вовчанськ. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Також пошкоджено будинки городян.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.06 Армія Росія завдала авіаудар по прикордонному селу Харківської області 03.06 Армія Три десятки міст та сел Харківської області опинилися під мінометним та артилерійським вогнем армії рф 02.06 Армія Ворог завдав ракетного удару по Харкову та обстріляв з авіації прикордонні села
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 