05.06.2023 08:15 Рита Парфенова
На кордоні з Харківщиной активизуються російські ДРГ
Минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Липецької ОТГ.
Про це повідомили РЕДПОСТ
в Генштабі ЗСУ, додавши що військові рф завдали ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище.
Станом на ранок 5 червня бойова обстановка на Харківщині наступна.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 14 населених пунктів:
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Івашки,
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Уди,
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Червона Зоря,
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Гоптівка,
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Красне,
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Зелене,
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Стариця,
-
Огірцеве,
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Гатище,
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Плетенівка,
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Вовчанськ,
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Караїчне,
-
Бударки,
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Чугунівка.
На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 12 населених пунктів:
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Берестове,
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Дворічна,
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Довгеньке,
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Западне,
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Кислівка,
-
Колодязне,
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Котлярівка,
-
Красне Перше,
-
Кутьківка,
-
Новомлинськ,
-
Табаївка,
-
Фиголівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що ворог 4 червня обстріляв місто Вовчанськ
. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Також пошкоджено будинки городян.
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