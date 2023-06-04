04.06.2023 20:20 Віталій Хінєвіч
Є загиблі та поранені: у прокуратурі повідомили про обстріли Харківщини
Окупанти 4 червня обстрілювали населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, ворог 4 червня обстріляв місто Вовчанськ. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Також пошкоджено будинки городян.
Близько опівдня військовослужбовці зс рф обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.
Також 4 червня близько 14:30 ворог здійснив обстріл Золочева Богодухівського району. За попередніми даними, вогонь вівся з артилерії.
Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка.
Прокурори та слідчі зафіксували наслідки обстрілів. Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
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