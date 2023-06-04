04.06.2023 19:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти здійснили ракетний удар біля Вовчанська

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також завдав ракетного удару в районі Вовчанська та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області.



