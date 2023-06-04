Окупанти здійснили ракетний удар біля Вовчанська

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
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Реалізуйте свій потяг до спілкування - і у вас буде шанс досягти від оточуючих того, чого ви давно прагнули. Можливі перспективні знайомства, укладання контрактів, налагодження чи зміцнення ділових зв'язків.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
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