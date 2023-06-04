04.06.2023 18:07 Василь Голосний

У Харкові відкрили пам’ятник дітям, яких убила рф (фото)

4 червня 2023 року у Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули під час збройної агресії росії проти України.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

“Важко відкривати пам’ятники загиблим, особливо, якщо ці загиблі – діти. Я згадую фото, коли тато тримає за руку свого загиблого тут у Харкові сина. Таке неможливо забути й неможливо з цим змиритися”, – сказала перша леді Олена Зеленська, яка прибула на церемонію відкриття пам'ятника.

Зеленська також назвала страшні цифри: Росія за рік забрала життя 485 українських дітей, із них 76 – втратила Харківщина.

Також у відкритті пам'ятника взяв участь мер Харкова Ігор Терехов, представники міської та обласної адміністрацій, іноземні гості, повідомляє РЕДПОСТ

Пам'ятник створив скульптор Михайло Ятченко. Монумент складається з фігур двох дітей, які злітають над вибухом, висіченим в граніті. Діти зображені як янголята з обгорілими крилами.

Пам'ятник встановлено поруч з Харківським обласним палацом дитячої та юнацької творчості, що постраждав від вибухів російських ракет.

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