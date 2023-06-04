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04.06.2023  18:07   Василь Голосний

У Харкові відкрили пам’ятник дітям, яких убила рф (фото)

4 червня 2023 року у Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули під час збройної агресії росії проти України.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
“Важко відкривати пам’ятники загиблим, особливо, якщо ці загиблі – діти. Я згадую фото, коли тато тримає за руку свого загиблого тут у Харкові сина. Таке неможливо забути й неможливо з цим змиритися”, – сказала перша леді Олена Зеленська, яка прибула на церемонію відкриття пам'ятника.
 
Зеленська також назвала страшні цифри: Росія за рік забрала життя 485 українських дітей, із них 76 – втратила Харківщина.
 
Також у відкритті пам'ятника взяв участь мер Харкова Ігор Терехов, представники міської та обласної адміністрацій, іноземні гості, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Пам'ятник створив скульптор Михайло Ятченко. Монумент складається з фігур двох дітей, які злітають над вибухом, висіченим в граніті. Діти зображені як янголята з обгорілими крилами.
 
Пам'ятник встановлено поруч з Харківським обласним палацом дитячої та юнацької творчості, що постраждав від вибухів російських ракет.

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Тэги:  харків, ігор терехов, олена зеленська, пам'ятник, агрессия россии
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