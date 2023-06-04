04.06.2023 17:30 Віталій Хінєвіч
Як отримати електронний рецепти на “Доступні ліки”, якщо пацієнт змінив номер
Якщо людина отримуєте “Доступні ліки” за електронним рецептом і втратила або змінила номер телефону – необхідно подбати, щоб новий номер був внесений в Електронну систему охорони здоров’я.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Національну службу здоров'я України.
Номер, на який людина отримуєте електронний рецепт на “Доступні ліки”, прив’язаний і до декларації із сімейним лікарем. Тож змінити номер телефону, за яким укладалася декларація і до якого є доступ, можна у свого лікаря.
Якщо ж номер телефону втрачено, то запит на зміну номеру можна подати онлайн через електронну форму на сайті НСЗУ за посиланням
.
За цим запитом пацієнта НСЗУ змінює налаштування, після чого з’являється можливість оновити номер телефону. Після виконання запиту та анулювання попереднього номеру телефону зверніться до лікаря, з яким ви уклали декларацію та оновіть свій номер телефону.
Перевірити статус запиту поданого в електронній формі можна через сервіс «Перевірка стану запиту» на сайті НСЗУ
. Для цього потрібно ввести реєстраційний номер запиту, тому збережіть його після надсилання.
Варто завжди дбати про те, щоб в системі був актуальний номер телефону, який належить саме вам. Адже окрім електронних рецептів, на цей номер надходитимуть електронні направлення, електронні медичні висновки, а також коди доступу до медичних даних.
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