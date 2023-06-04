04.06.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

Як отримати електронний рецепти на “Доступні ліки”, якщо пацієнт змінив номер

Якщо людина отримуєте “Доступні ліки” за електронним рецептом і втратила або змінила номер телефону – необхідно подбати, щоб новий номер був внесений в Електронну систему охорони здоров’я.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.

Номер, на який людина отримуєте електронний рецепт на “Доступні ліки”, прив’язаний і до декларації із сімейним лікарем. Тож змінити номер телефону, за яким укладалася декларація і до якого є доступ, можна у свого лікаря.

Якщо ж номер телефону втрачено, то запит на зміну номеру можна подати онлайн через електронну форму на сайті НСЗУ за посиланням

За цим запитом пацієнта НСЗУ змінює налаштування, після чого з’являється можливість оновити номер телефону. Після виконання запиту та анулювання попереднього номеру телефону зверніться до лікаря, з яким ви уклали декларацію та оновіть свій номер телефону.

Перевірити статус запиту поданого в електронній формі можна через сервіс «Перевірка стану запиту» на сайті НСЗУ . Для цього потрібно ввести реєстраційний номер запиту, тому збережіть його після надсилання.

Варто завжди дбати про те, щоб в системі був актуальний номер телефону, який належить саме вам. Адже окрім електронних рецептів, на цей номер надходитимуть електронні направлення, електронні медичні висновки, а також коди доступу до медичних даних.

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