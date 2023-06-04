04.06.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

П'ятирічного хлопчика розшукували у Харківській області

Правоохоронці отримали інформацію про зникнення хлопчика від матері.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

4 червня о 13.30 поліцейські надійшло повідомлення про зникнення 5-річного хлопчика. Мати дитини розповіла, що вона не помітила, як він залишив подвір’я будинку.

На місце події негайно виїхали працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 для організації пошукових заходів. Дитину знайшли за 2 кілометри від дому. Хлопчик ходив по залізничних коліях.

Поліцейські повернули хлопця додому. З матір’ю працівники поліції провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.



