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04.06.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

П'ятирічного хлопчика розшукували у Харківській області

Правоохоронці отримали інформацію про зникнення хлопчика від матері.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
4 червня о 13.30 поліцейські надійшло повідомлення про зникнення 5-річного хлопчика. Мати дитини розповіла, що вона не помітила, як він залишив подвір’я будинку.
 
На місце події негайно виїхали працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 для організації пошукових заходів. Дитину знайшли за 2 кілометри від дому. Хлопчик ходив по залізничних коліях.
 
Поліцейські повернули хлопця додому. З матір’ю працівники поліції провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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