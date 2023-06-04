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04.06.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

У Новобаварському районі Харкова замінять велику ділянку тепломагістралі

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» почнуть проводити роботи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Комунальники у понеділок, 5 червня, починає планові роботи з заміни 300 м магістрального трубопроводу діаметром 600 мм у Новобаварському районі.
 
Як повідомили на підприємстві, під проїжджою частиною в районі Григорівського шосе старі труби повністю демонтують і замінять на попередньоізольовані.
 
«Це планові роботи, які дозволять забезпечити стабільність роботи тепломереж на цій ділянці магістралі під час опалювального сезону», - зазначили в ХТМ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, рух транспорту по Григорівському шосе, на ділянці від вул. Петра Болбочана до вул. Камської, буде заборонений з 5 червня по 31 липня.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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