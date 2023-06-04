04.06.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові тимчасово обмежать рух на одному з шосе

Закриття руху пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» земельних робіт.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух транспорту по Григорівському шосе, на ділянці від вул. Петра Болбочана до вул. Камської, буде заборонений з 5 червня по 31 липня.

Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Петра Болбочана, Полтавський Шлях, Дудинської, Камською та ін.

За необхідності проїзд спецавтомобілів оперативних служб до будинків буде забезпечений.



