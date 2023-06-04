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04.06.2023  14:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові тимчасово обмежать рух на одному з шосе

Закриття руху пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» земельних робіт.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що рух транспорту по Григорівському шосе, на ділянці від вул. Петра Болбочана до вул. Камської, буде заборонений з 5 червня по 31 липня.
 
Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Петра Болбочана, Полтавський Шлях, Дудинської, Камською та ін.
 
За необхідності проїзд спецавтомобілів оперативних служб до будинків буде забезпечений.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада дала пояснення, чому кілька днів тому зі «Стрілки» демонтували всі кіоски.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, дороги
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