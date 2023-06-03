03.06.2023 16:59 Рита Парфенова

У міськріді розповіли, чому прибрали кіоски зі «Стрілки»

Харківська міськрада дала пояснення, чому кілька днів тому зі «Стрілки» демонтували всі кіоски.

Пояснення надав виданню SQ речник Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає РЕДПОСТ.



Сидоренко зауважив, що лише три з кіосків, які працювали у сквері «Стрілка», мали документи на оренду і платили відрахування до міськбюджету.



За його словами, ще однією причиною демонтажу МАФів стала антисанітарія: після роботи кіосків на тротуарах залишалося сміття; відомі випадки, коли продавці зливали горіле масло у ливнівки.



У зв'язку з цим було ухвалено рішення поки що знести всі кіоски. Наразі комунальники прибирають у цьому районі та проводять роботи з благоустрою. Буде облаштована ще одна зона відпочинку - з лавочками, парасольками та тентами.



Після закінчення цих робіт кіоски з напоями та їжею планують повернути. Відмінність у тому, що вони стануть однаковими – за аналогією до того, як уже зроблено на Сумському ринку. За словами Сидоренка, на «Стрілці» точно продовжать працювати ті три підприємці, які мають потрібні документи. Інші бажаючі вести бізнес у сквері мають укласти договори оренди із міськрадою.



