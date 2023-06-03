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03.06.2023  16:59   Рита Парфенова

У міськріді розповіли, чому прибрали кіоски зі «Стрілки»

Харківська міськрада дала пояснення, чому кілька днів тому зі «Стрілки» демонтували всі кіоски.

у сквері Стрілка демонтували кіоски

Пояснення надав виданню SQ речник Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає РЕДПОСТ.

Сидоренко зауважив, що лише три з кіосків, які працювали у сквері «Стрілка», мали документи на оренду і платили відрахування до міськбюджету.

За його словами, ще однією причиною демонтажу МАФів стала антисанітарія: після роботи кіосків на тротуарах залишалося сміття; відомі випадки, коли продавці зливали горіле масло у ливнівки.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення поки що знести всі кіоски. Наразі комунальники прибирають у цьому районі та проводять роботи з благоустрою. Буде облаштована ще одна зона відпочинку - з лавочками, парасольками та тентами.

Після закінчення цих робіт кіоски з напоями та їжею планують повернути. Відмінність у тому, що вони стануть однаковими – за аналогією до того, як уже зроблено на Сумському ринку. За словами Сидоренка, на «Стрілці» точно продовжать працювати ті три підприємці, які мають потрібні документи. Інші бажаючі вести бізнес у сквері мають укласти договори оренди із міськрадою.


Источник:   Status Quo
 Тэги:  маф, демонтаж, стрілка, харків
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